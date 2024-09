Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo viral protagonizado por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Y es que el futbolista se dedica a realizarle a su pareja seis personales preguntas. "Estás muy seria", afirma Cristiano Ronaldo a la modelo, que contesta que está "concentrada". La primera pregunta tiene que ver con sus hijos: "¿Cuál es el mayor orgullo que sientes como madre?

"Como estamos criando a nuestros hijos, son unos niños felices y educados, y el poder dedicarme 100% a ellos", destaca Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo, que se 'pica': "¿100%?, ¿y yo?". "¿Un poquito a mí?", pregunta 'celoso' el deportista a la modelo, cuya respuesta puedes descubrir en el vídeo principal de esta noticia. Además, Ronaldo también le pregunta sobre el papel que ocupa su móvil en su vida: "Di la verdad, aquí no hay política". "Mi móvil ocupa un papel de conexión, podría vivir sin él. Sin vosotros no, sin él si", afirma Georgina Rodríguez al portugués, que confiesa que no la cree.

Por otro lado, la pareja también protagoniza otro vídeo, esta vez junto a sus hijos como avance de la tercera temporada del documental 'Soy Georgina'. "¿Qué es ser famoso?", pregunta el futbolista a los pequeños, a los que también pregunta por cuál es la persona más famosa que ellos conocen. A lo que los hijos responden que su madre, dejando alucinado a Cristiano Ronaldo, como puedes ver en el vídeo. "El tío que se está hinchado de ego...", afirma, entre risas, Alfonso Arús al ver la reacción de Cristiano.