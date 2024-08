La nueva etapa de Cristiano Ronaldo como youtuber está dando qué hablar. El futbolista ha batido todos los récords de la plataforma, y todo gracias a su mujer, Georgina Rodríguez.

La modelo e influencer ha sido una de las protagonistas de sus primeros videos. Georgina ha analizado todos los estilismos de Cristiano y, ni corta ni perezosa, les ha puesto notas a todos. "Es como un quiero y no puedo, pero se esmeraba. Siete por el esfuerzo", comienza diciendo la modelo ante un look de Cristiano en 2004.

"Un cinco. Te has cargado el look y tu belleza, y eso por ser generosa", puntúa Georgina a un look denim total del futbolista. La única nota alta es un 10, y Cristiano Ronaldo reconoce que fue su mujer quien le compró el modelito. El último look, en 2016, que Cristiano puntúa como "deportivo y clásico al mismo tiempo", no termina de convencer a la influencer, que le pone un cuatro.