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Katy Perry se lanza al público dentro de una botella gigante en pleno concierto en Santiago de Compostela

Katy Perry se ha introducido en una botella de plástico gigante en su concierto en Santiago de Compostela, donde los fans la empujaban mientras la cantante iba rodando sobre ellos.

Katy Perry se lanza al público dentro de una botella gigante en pleno concierto en Santiago de Compostela

Katy Perry ha cantado en directo su próximo single de una forma muy original en Santiago de Compostela, donde ha sorprendido al público al meterse en una botella de plástico gigante. "Se ha introducido en la botella y debía de ir rodando por todo el espacio mientras sus fans la empujaban", explica Tatiana Arús, que destaca que "estas ideas solo se le pueden ocurrir a Katy Perry".

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