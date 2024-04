Un grupo de ingenieros de California han decidido torpedear la circulación de los coches autónomos con un sistema muy fácil. La pandilla se ha hecho unas camisetas con la señal de stop serigrafiada en el pecho y han conseguido confundir a todos los autos que no llevan conductor. Estos automóviles detectan las señales de tráfico y se paran pensando que es una señalización real.

"Vaya troleo", destaca Angie Cárdenas . Marc Redondo comenta que su función ha sido poner a prueba a estos coches y ven que algunos frenan y otros no . Pero el problema de los que no paran está en que no se puede saber si es porque fallan o porque detectan que es una persona. "Como esto se ponga de moda y la gente empiece a ponerse camisetas con señales de tráfico va a haber un problema", piensa María Moya.