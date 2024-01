"Primero, tienes que ponerte en una posición cómoda. Esto es obvio. Luego tienes que respirar profundo durante cuatro segundos, aguantar la respiración durante siete y exhalar lentamente por la boca, haciendo un sonido de silbido, durante ocho. Esto lo repites tres veces", explica Hans Arús en Aruser@s acerca de este método para dormir, el truco denominado 4-7-8.

Angie Cárdenas tiene series dudas acerca de la utilidad de esta regla. "Yo te digo que yo, a la 1 a.m., he abierto los ojos, he hecho esto 20.000 veces y le estoy dando vueltas al tema y entonces pienso: '¿eran cuatro segundos o seis? espérate, a ver'", reconoce la colaboradora.

El propio Hans termina confesando que estas cosas suelen estresarle más que ayudarle. "Porque tienes que contar uno, dos, tres, cuatro... a los siete a lo mejor no llegas, a los cinco estás cansado y te quedas sin aire...". La solución de Patricia Benítez pasa por centrarse en el 6-6-6. "Funciona igual y además os acordáis siempre", recomienda. "¿Igual de mal?", pregunta con malicia Angie.