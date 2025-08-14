El generoso gesto suizo que deja flipando a un joven español: "Pagas lo que te parece"

"Café, huevos, bebidas... Tú pagas lo que creas conveniente y te lo llevas", resume Hans Arús sobre este vídeo viral protagonizado por un joven español que vive en Suiza y alucina con la confianza de sus ciudadanos.

En una pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús mostró en el plató el viral de '@mansimanso', un tiktoker español que llevaba apenas dos meses viviendo en Suiza, y había descubierto una de las costumbres más sorprendentes del país, basada en la generosidad y la confianza.

El joven se acerca a la casa de una familia y frente a ella muestra una pequeña estación de autoservicio con cosas caseras, café, té, huevos, mermelada, chorizo... Todo dispuesto para que el que pase por allí pueda servirse libremente. ¿Y cómo se paga? "Tú pagas lo que te parece y lo dejas ahí, nadie lo coge. O tienen un número, puedes hacer un bizum", explica el joven, todavía incrédulo.

Pero lo que más ha sorprendido al muchacho no es solo eso. Además, hay tumbonas colocadas a la sombra, listas para que cualquiera se siente y pueda disfrutar de las vistas.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús celebra la iniciativa aunque lanza una advertencia: "Me parece fantástico, siempre que la gente sea generosa".

