Lorena Castell arranca Zapeando con una llamativa imagen de dos hombres durmiendo en una rotonda, y es que la presentadora afirma que "es verano, una época de salir y de trasnochar un poco y al final pasan cosas como esta". "Acabas durmiendo donde te entra el sueño, como estos dos que debieron de bailar bastante e hicieron noche en una rotonda", destaca Lorena Castell, que explica que ni el tráfico les despertó.

"Parece una reyerta y que a uno le han clavado la señal de stop", resalta Miki Nadal mientras Lorena Castella firma que espera que estén durmiendo ahí porque al haber bebido no han cogido el coche: "Es mejor siempre como estos dos, echarse donde puedes y no coger el coche". Además, Miki Nadal ve otro detalle que le llama la atención: "¿Uno está meado, no?".