La complicada relación entre Ángeles, Charo y Alexia (o Alicia o como se llame): el divertido vídeo viral de sus problemas con Alexa

Ángeles y Charo Figueroa quieren que su altavoz inteligente les ponga una saeta, pero solo les pone flamenco. Su divertida conversación con Alexia, Alicia o como se llame, se ha hecho viral y ha llegado a Aruser@s.

"Alecza, ¿Alicia es o cómo se llama?", duda esta señora cuando tiene que dirigirse a su altavoz inteligente, como vemos en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

La mujer quiere que le ponga saetas, pero Alexa no deja de reproducir flamenco por mucho que ella le pida una y otra vez que cambie la música, que estamos en Semana Santa. "Aliza, mira, no me escucha", insiste. "Yo voy a quitar esto, ¿para qué lo quiero?", se enfada.

Su hermana intenta ayudarla, pero no hace más que complicar las cosas: "Alicia, dice mi hermana que lo quites". "No, así no se habla", le reprende la otra. "¿Cómo se dice?", le pregunta a quien le está grabando. "Alexa", le aclaran.

Por fin sabe cómo tiene que llamarla para que atienda a sus órdenes y consigue que los tambores resuenen por toda la casa.

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