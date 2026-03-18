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"Adiós, guapetón"

Antonia, la señora que lleva 20 años intentando sacarse el carnet de conducir y el vídeo viral que demuestra por qué no lo ha conseguido

Antonia lleva 20 años intentando sacarse el carnet de conducir y, por ahora, no lo ha conseguido. Pero ella no se rinde... aunque no le haga ni caso al profesor y se pare a saludar a todo el mundo.

Antonia, la señora que lleva 20 años intentando sacarse el carné de conducir y el vídeo viral que demuestra por qué no lo ha conseguido

"¡Todavía no ha pasado!", se queja Antonia -la señora que se ha hecho viral por llevar 20 años intentando sacarse el carnet de conducir- cuando su profesor de autoescuela (@autoescuelacontreras) le frena el coche antes de un paso de cebra. "¡Pero estaba pendiente para pasar! Eso es un eliminatorio clarísimo", le dice el profe, como vemos en este vídeo que demuestra el motivo por el cual todavía no ha conseguido su objetivo.

Pero ella no se rinde, aunque haga oídos sordos a las directrices que le marcan. "¡Adiós, guapetón!", dice mientras suelta el volante. Su profe no puede evitar reírse ante la situación: "Antonia, por Dios, que no podemos estar saludando a la gente y mucho menos soltando las manos del volante".

"Es que son mis amigos", intenta justificarse. "Pues entonces ya está. Como son tus amigos, nos matamos y ya está", dice el docente sin poder contener la risa. "¿Ese era tu amigo el guapo que decías?", cotillea.

En el plató de Aruser@s tienen claro que cuando se saque el carnet va a ser peligrosísima.

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