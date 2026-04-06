Violeta, a los que critican que las influencers vayan a las procesiones de Semana Santa: "Si no te gustan no las mires"

"¿Podemos hablar de la Semana Santa y dejar a las influencers en paz?", pregunta Violeta Magriñán, que, indignada, se queja de que siempre se critique a las influencers: "Al final, la gente consigue el efecto contrario".

Alfonso Arús enseña en este vídeo el zasca de Violeta Magriñán a los que critican que las influencers vayan a las procesiones de Semana Santa. "¿Te das cuenta de que la gente tienen mucha manía a las influencers pero al final consiguen todo lo contrario?", pregunta la joven, que reflexiona: "La polémica con los Goya, con el Festival de Málaga, con la Semana Santa... ¿podemos hablar de la Semana Santa y dejar a las influencers en paz?".

"También habría gente que se dedica a otras cosas y estaba allí", explica la influencer, que destaca que, "al final, la gente consigue el efecto contrario". "Si no te gustan las influencers, no las mires, no las sigas, no hables de ellas y ya está".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús destaca que "parece que las influencers no pueden ir a ningún lado". Por su lado, Hans Arús explica que "hay muchas veces que algunos no tienen buena fama, por ejemplo, en eventos deportivos, que son invitados influencers que están pendientes de todo menos del evento".

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