El vídeo viral de Álvaro Casares del ranking de palabras de mujeres "que los hombres no entienden"

El tiktoker Álvaro Casares ha hecho este vídeo viral sobre un resumen de las palabras que usan las mujeres y que los hombres no entienden. "Si el Recreativo sube a Primera, se podría decir 'vaya glow up del Recre", afirma.

Álvaro Casares ha hecho un vídeo viral de TikTok sobre el vocabulario femenino. En concreto, el tiktoker realiza un ranking de 10 palabras que usan las mujeres y que los hombres no entienden. En el décimo puesto se encuentra la palabra "microblading", que explica que es "el maquillaje semipermanente para la corrección de cejas".

En el noveno puesto está el arco de cupido, que es "la curvatura del labio superior", mientras que en el octavo está "glow up", que es "la mejoría de algo o alguien". "Es decir, si el Recreativo de Huelva sube a Primera División, se podría decir 'vaya glow up del Recre", destaca el tiktoker, que ubica en el número siete las "babylights, técnica capilar que se caracteriza por mechas sutiles".

En el seis está "skincare, serie de métodos y cuidados que se aplica a la piel para tenerla saludable", mientras que en el puesto cinco está la palabra "waterproof", "que uiere decir que algo resiste mucho" y en el puesto cuatro está "la línea de agua": "Es la zona interna del párpado que se suele maquillar".

Descubre en el vídeo principal de esta noticia las tres palabras que encabezan el ranking y su significado. "A mí estas palabras me suenan a chino", confiesa Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

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