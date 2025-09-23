Virales
El cómico vídeo del joven que encuentra su camiseta favorita convertida en trapo: "Mamá, ¿te parece normal?"
Como señala Alfonso Arús en Aruser@s: "Hay ciertas prendas que reclaman convertise en trapo". Es lo que le ha pasado a este joven con su camiseta favorita. ¿La razón? "Dime que vives con tu madre...".
"Dime que vives con tu madre sin decirme que vives con tu madre", dice irónicamente este joven, que se ha vuelto viral en redes al mostrar dónde y en qué estado ha encontrado una de sus camisetas favoritas.
Según cuenta Fran (@francuellar2_), ha estado "dos semanas intentando encontrar uno de sus polos favoritos", sin éxito alguno. Sin embargo, todo ha cambiado cuando ha ido a lavar la moto y ha cogido varios trapos del armario de la limpieza.
"¡Aquí está la camiseta! Hace lo que le sale de las narices, ¡ha cogido mi camiseta desgastada y la ha convertido en trapo sin preguntarme!", dice Fran visiblemente molesto. "Mamá, ¿te parece normal?", concluye afectado.
Desde el plató de Aruser@s, a Alfonso Arús le parece algo normal; "depende en qué situaciones". "En ocasiones, si pides permiso, te dirán que no y hay ciertas prendas que reclaman convertirse en trapo", bromea el presentador del programa.
"Si lleva un mes buscándola, tampoco sabe si la ha puesto a lavar y la ha doblado; ¡eso es que le hacen la lavadora!", ríe Alba Gutiérrez, rompiendo una lanza a favor de la madre.