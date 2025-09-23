La reflexión viral de una joven que quiere alquilar el piso de su abuela a un precio que no sea abusivo: "Si tú cuidas, te cuidan"

Ahora
La reflexión de una joven que quiere alquilar el piso de su abuela a un precio que no sea abusivo: "Si tú cuidas, te cuidan"

Al contrario que su madre

Su familia va a poner el alquiler el piso de su abuela y ella le ha pedido por favor a su madre que no ponga un precio abusivo. Estos son sus motivos para ello.

Aruser@s se hace eco del vídeo viral de @rebacaaalfayat en el que la joven cuenta que su familia va a poner en alquiler el piso en el que vivía su abuela y hay diferencia de opiniones a la hora de ponerse de acuerdo en el precio al que van a ofertarlo.

Ella ha pedido por favor a su madre que no sea demasiado alto y ha esgrimido sus razones: "Es preferible que tengas a una familia que a lo mejor no te puede pagar tanto, pero sabes que te va a cuidar la casa. Si no hay un precio abusivo y están bien no se van a ir de esa casa y encima te la van a cuidar".

"Ella me decía: 'Sí, hombre, ¿y si luego se quedan y no pagan?'", dice la chica imitando a su madre. "De verdad, que si los precios no son abusivos, nunca va a haber impagos y la gente tampoco se va a quedar de okupa en tu casa", reflexiona. "Si tú cuidas, te cuidan y las personas buenas, también existen", añade.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se muestra desconfiado. "A ver, la filosofía es bonita", reconoce.

