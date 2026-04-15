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Los carros de la compra para ir con tu perro al supermercado ya son una realidad en Italia: "Nos han pasado la mano por la cara"

"Italia da una lección a España". Así resume Alfonso Arús en Aruser@s esta iniciativa para llevar a los perros al supermercado sin incumplir la nueva normativa europea. "Nos han pasado la mano por la cara", coincide en señalar Alba Sánchez.

Los carros de la compra para ir con tu perro al supermercado ya son una realidad en Italia: "Nos han pasado la mano por la cara"

Al igual que ocurre en España, en Italia también hay una ley europea que dice que por cuestiones higiénicas los perros no deberían estar en contacto con la comida que se vende en los supermercados. "Pero tampoco podemos dejarlos en la puerta", señala Alba Sánchez en Aruser@s. Pero "Italia le ha encontrado la letra pequeña a esta norma". "Sí pueden entrar si no entran en contacto con la comida, así que han puesto en marcha estos carritos para perros", informa la periodista. Son aptos para todos los tamaños si los canes se comportan bien, los dueños se hacen responsables y los supermercados se encargan de limpiarlos. "Nos han pasado la mano por la cara, porque han encontrado la solución a una ley que hasta ahora, aquí no sabemos muy bien qué hacer", señala. "Hay perros que se comportan mejor que las personas", destaca Angie Cárdenas.

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