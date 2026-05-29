Miguel Ángel Silvestre muestra cómo van sus primeras clases de guitarra: "Tiene un aire muy Maluma"

El actor Miguel Ángel Silvestre ha sorprendido a sus seguidores compartiendo un vídeo en el que aparece tocando la guitarra e interpretando 'No Woman, No Cry', de Bob Marley. Un viral que no ha pasado desapercibido en Aruser@s.

Alfonso Arús ha presentado en Aruser@s el último viral protagonizado por Miguel Ángel Silvestre, uno de los actores favoritos de las colaboradoras del programa. En el vídeo, el intérprete aparece dando sus primeros pasos con la guitarra mientras canta 'No Woman, No Cry', el mítico tema de Bob Marley.

"Tiene un aire muy Maluma, podría dedicarse", comenta entre risas Alfonso Arús, que pregunta a sus colaboradoras: "A vosotras, que sois fans, ¿os gusta más montando a caballo o tocando la guitarra?". "Es que es polifacético", bromea Rocío Cano, mientras Alba Sánchez destaca que "tiene una voz bonita, rasgada".

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