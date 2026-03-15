El CEO de una cadena de supermercados advierte sobre la subida de precios: "Será a partir del mes que viene"

Rubén Navarro ha señalado que "si la guerra acabara hoy, los precios subirían el mes que viene entre un 2% y un 4%, pero si aguanta lo que falta de este mes, quizás se multiplique esa cifra".

Rubén Navarro, CEO de la cadena de supermercados 'Tu Super', ha advertido en La Roca sobre la subida del precio de la cesta de la compra por la guerra. "Si hoy acabara, los precios subirían el mes que viene entre un 2% y un 4%, pero si aguanta lo que falta de este mes, quizás se multiplique", tras lo que ha subrayado que en su sector, "el impacto no es tan inmediato como en las gasolineras" y que se verá "a partir del mes que viene".

"Entendemos que entre un 2% y un 4% si la guerra acabara ya, pero si la guerra sigue prolongándose, probablemente nos vayamos a un 6% u 8% a partir de mayo, porque al final todo lleva petróleo", ha apuntado el empresario, quien ha descartado, sin embargo, un posible problema de desabastecimiento. "El impacto va a venir por el hecho de que los camiones tengan que cargar gasoil a dos euros el litro", ha asegurado.

Además, Navarro ha defendido que "es posible" topar los precios sin que los actores implicados en el suministro sufran. "De hecho, el Gobierno griego ya lo ha hecho. Ha topado precios en márgenes de beneficio, tanto en gasolina, en combustibles, como en el sector de los supermercados, fijándolo a las mismas medias del año 2025. Entiendo que se podría hacer un tope de precios, que de una forma circunstancial podría paliar en parte lo que suceda, pero para un momento particular", ha expresado.

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