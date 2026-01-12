Una azafata se vuelve viral por donar la comida sobrante de vuelos a perros callejeros

Una azafata de vuelo conquista las redes sociales gracias a un gesto lleno de solidaridad: aprovechar la comida que sobra en los aviones para dársela a perros callejeros.

"Lo ha subido ella misma a redes sociales, explicando que se dedica a recolectar toda la comida que ha sobrado para luego salir a la calle y dárselo a los perritos", comenta la colaboradora Alba Sánchez.

Una acción que ha generado una ola de simpatía en internet, especialmente al destacar la cantidad de alimento que habitualmente se desperdicia en los vuelos.

"El perro falta que diga si no tiene mejor la opción de pasta", bromea Arthur Arús, provocando risas entre los colaboradores.

