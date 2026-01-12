Ahora

Virales de Aruser@s

Una azafata se vuelve viral por donar la comida sobrante de vuelos a perros callejeros

Una azafata de vuelo conquista las redes sociales gracias a un gesto lleno de solidaridad: aprovechar la comida que sobra en los aviones para dársela a perros callejeros.

Una azafata se vuelve viral por donar la comida sobrante de vuelos a perros callejeros

"Lo ha subido ella misma a redes sociales, explicando que se dedica a recolectar toda la comida que ha sobrado para luego salir a la calle y dárselo a los perritos", comenta la colaboradora Alba Sánchez.

Una acción que ha generado una ola de simpatía en internet, especialmente al destacar la cantidad de alimento que habitualmente se desperdicia en los vuelos.

"El perro falta que diga si no tiene mejor la opción de pasta", bromea Arthur Arús, provocando risas entre los colaboradores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora en Venezuela, en directo | Venezuela libera al español Alejandro González de Canales
  2. Causa de la DANA, en directo | Pradas asegura que Mazón tenía que conocer la orden de Cuenca de no confinar a la población en la DANA
  3. Trump afirma que los líderes de Irán quieren "negociar" con EEUU: "Ellos llamaron. Se está preparando una reunión"
  4. El Gobierno de Ayuso transfirió 61 millones de euros de las residencias públicas para pagar la deuda con Quirón
  5. Un niño de 12 años salva a su familia de una intoxicación por monóxido de carbono
  6. 'Sirat' se va de vacío en unos Globos de Oro que encumbran a 'Una batalla tras otra'