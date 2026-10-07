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Shakira abandona el juzgado tras verse con Piqué: "Se propone que sea el padre quien viaje en las vacaciones de pocos días"

Shakira lanza un comunicado antes de verse con Gerard Piqué en los juzgados solicitando que "el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona, no recaiga únicamente en ellos (Milan y Sasha), sino que sea compartido"con el padre.

Shakira abandona el juzgado tras verse con Piqué: "Se propone que sea el padre quien viaje en las vacaciones de pocos días"

Shakira y Gerard Piqué han vuelto a verse las caras en los juzgados de Barcelona para revisar el régimen de visitas de sus hijos. Y es que la cantante, horas antes, había lanzado un comunicado sobre este tema: "La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre, su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona, no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido".

"Se propone que en los periodos vacacionales de pocos días, sea el padre el que viaje a Miami", ha declarado la cantante en el comunicado, donde ha explicado que, "de este modo, los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar".

En el plató de Aruser@s dan la razón a la cantante afirmando que "tiene toda lo lógica". Por su parte, Alfonso Arús se pregunta si eso no lo pueden acordar fuera de un juzgado. "No se ponen de acuerdo", señala Angie Cárdenas, por su lado.

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