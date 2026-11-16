Shakira acude con su hijo Milan a la NBA y abre debate en redes: ¿se parece más a ella o a Piqué?

Lourdes Tasies abre el debate en el plató de Aruser@s sobre el parecido del hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué: "Hay un gran debate en redes porque la gente se pregunta a quién se parece más Milan".

Shakira ha aparecido en un partido de la NBA junto a su hijo mayor, Milan, para apoyar a los Miami Heat. "Impresionante lo que ha crecido Milan, que ya tiene 13 años", destaca Tatiana Arús, que recuerda que su otro hijo, Sasha, es más pequeño.

Por otro lado, Alba Sánchez destaca que Milan "saca cuatro dedos" de altura a Shakira, "y eso que ella va con taconazos". Por su parte, Lourdes Tasies, destaca que "hay un gran debate en redes porque la gente se pregunta a quién se parece más Milan".

Alfonso Arús destaca que a Gerard Piqué, mientras que Tasies explica que ella le ve parecido a ambos. Por su parte, Tatiana Arús explica que "son mezcla de los dos" pero cada hermano "tira a uno": "Sasha se parece más a Shakira y Milan, a Piqué".

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