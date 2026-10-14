'Te dejo Madrid...'
Alfonso Arús analiza la foto de despedida de Shakira en Madrid con Antonio de la Rúa: "Aquí hay tomate"
Shakira se ha despedido de Madrid tras 13 conciertos de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' y su paso por Macondo Park.
Shakira ha puesto fin a su estancia en Madrid después de ofrecer 13 conciertos de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' y disfrutar de Macondo Park. La artista ha compartido varias imágenes para agradecer el apoyo recibido durante estos días, tanto del público como de las personas con las que ha coincidido en la capital. Sin embargo, una fotografía ha llamado especialmente la atención en Aruser@s: la que aparece junto a Antonio de la Rúa, con quien mantuvo una relación de 11 años que comenzó a principios de los 2000.
"Aquí hay tomate", reacciona entre risas Alfonso Arús al ver la instantánea, mientras Tatiana Arús se ha fijado en otro detalle: "Ha etiquetado en la foto a Antonio". "Mira cómo reclina la cabeza, no hay más preguntas, señoría", ha comentado el presentador del programa, que ha remarcado el 'glow up' que ha tenido Antonio: "Antes tenía pinta de pánfilo y ahora tiene de malote, de conquistador".
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