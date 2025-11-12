Raphael será premiado como Persona del Año en los Grammy Latinos: "Estamos preparándolo para que disfruten"

Algunos de los españoles nominados a los Grammy Latinos ya se encuentran en Las Vegas, como Aitana, Alejandro Sanz o Raphael, quien recogerá el Premio a Persona del Año.

Los Grammy Latinos se celebrarán este jueves en Las Vegas, donde ya han empezado a llegar sus invitados, como Rozalén y Vanessa Martín. También han comenzado a llegar los artistas españoles nominados a los Premios, como Aitana, que ha aparecido con un espectacular look blanco, que está nominada a dos premios.

"Se ha consagrado como una de las artistas pop más internaciones", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo el mensaje de otro de los nominados, Alejandro Sanz.

"¿Qué tal, familia?, os quiero mucho y vamos a hacerlos ensayos, esto va a estar buenísimo", afirma el cantante andaluz en el vídeo, donde Raphael, que recogerá el Premio a Persona del Año, manda otro mensaje: "Aquí estamos preparándolo para que todo salga muy bien y ustedes lo disfruten".

