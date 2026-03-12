Así suena 'No hay paz sin ti', el tema de Kiko Rivera dedicado a Isabel Pantoja: "Habla del perdón"

Kiko Rivera ha publicado los acordes de 'No hay paz sin ti', la canción que ha dedicado a su madre, Isabel Pantoja, y que ha explicado que "habla de errores, heridas y, sobre todo, de perdón".

Kiko Rivera ha publicado un vídeo como adelanto de su nuevo tema, que está dedicado a su madre. "Ojo que se viene reconciliación", avisa Tatiana Arús, que enseña la fotografía usada por el dj para publicitar el tema, 'No hay paz sin ti': "Es una foto de él de pequeño en Cantora".

Además, la colaboradora de Aruser@s muestra en este vídeo los primeros acordes de la canción dedicada a Isabel Pantoja, que se estrenará el próximo 27 de marzo. "No tenemos letra de ese tema, pero dice que será la canción más especial de su vida", explica Tatiana Arús, que destaca que Kiko Rivera dice que el tema "nace desde lo más profundo del corazón, de esas que no se escriben con la cabeza sino con el alma".

"Habla de errores, de heridas, y, sobre todo, habla de perdón, porque a veces el perdón tarda en llegar, pero cuando llega lo cambia todo", afirma la colaboradora en el plató, donde Alfonso Arús destaca que "ojalá llegue el perdón y, sobre todo, que no esté asociado a ningún problema".

Y es que el presentador explica que "hay algunos periodistas que dicen que Isabel Pantoja está pasando por un bache de salud y que esto habría propiciado el reencuentro": "Ojalá que no tenga nada que ver la salud con un encuentro que, tarde o temprano, tenía que producirse". Por último, Tatiana Arús destaca que, por su lado, Isa Pantoja asegura que no tiene "ninguna intención" de reencontrarse con su madre, como sí quiere hacer su hermano.

