Alejandro Sanz, Aitana y Dani Martín, nominados en unos Grammy Latinos que coronan a Bad Bunny

Bad Bunny es el cantante más nominado en unos Grammy Latinos, donde los españoles Alejandro Sanz, Dani Martín y Aitana también se encuentran nominados.

Alejandro Sanz ha compartido un vídeo en sus redes sociales tras recibir cuatro nominaciones a los Grammy Latinos, que se celebrarán el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. "Primero, esas cuatro nominaciones, muchas gracias a los compañeros, qué felicidad", destaca el artista, que traslada su emociona a todo su equipo y gente. Además, el andaluz está nominado a Mejor Álbum del Año por '¿Y ahora qué?'.

Por otro lado, Bad Bunny se ha coronado como el más nominado a los premios con 12 nominaciones por 'Debí tirar más fotos'. "Creo que está siendo el gran año de Bad Bunny", destaca Tatiana Arús, que muestra también la reacción de los otros dos artistas españoles nominados a los Grammy Latinos: Aitana y Dani Martín.

Aitana lo ha celebrado desde Islandia, donde está pasando unos días junto a su novio, el youtuber Plex. "Enterándome en mi lugar favorito del mundo", explica la cantante en un carrusel de fotos, donde posa sonriente celebrando sus dos nominaciones.

Dani Martín es otro de los españoles nominados a los Grammy. El cantante se ha llevado una nominación a mejor Álbum Pop Rock por 'El último día de nuestras vidas'. "Lo mejor es cuando no te esperas nada", asegura el cantante en un texto que ha compartido en sus redes sociales donde celebra dicha nominación.