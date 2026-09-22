Alfonso Arús, tras saber que el 'look' de Brad Pitt en el festival de San Sebastián vale 14.000 euros: "Igual ha ido al top manta"

El paso de Brad Pitt por el festival de San Sebastián está dando mucho que hablar y ha puesto de moda algo que parecía ya de otra época: las gorras al revés. Tatiana Arús analiza su look en Aruser@s y descubre que, a pesar de lo que pueda parecer, cuesta 14.000 euros.

Brad Pitt está generando una gran expectación durante su estancia en San Sebastián. El famoso actor, que va a presentar al festival su última película, 'En el corazón de la bestia', es perseguido por fans y cámaras día y noche. Tatiana Arús analiza en Aruser@s los 'outfits' que ha lucido durante estos días y, como no podía ser de otra manera, se detiene en la ya famosa gorra Hermès.

"Se ha debido de traer media docena, porque todas son diferentes", comenta Angie Cárdenas. "En tienda cuestan aproximadamente 380 euros y ahora en reventa están en 700 euros", explica Tatiana. Mientras tanto, Alfonso Arús no entiende nada: ni que lleve gorra ni que se ponga la visera hacia atrás.

Pero, a pesar de lo que pudiera parecer o de la poco utilidad de la gorra, según el presentador, sus looks son bastante caros. "El del primer día llega a los 14.000 euros", desvela Tatiana. "Bueno, eso siempre que sea todo auténtico. Igual ha ido al top manta que tienen el look entero a 150 euros", afirma Alfonso.

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