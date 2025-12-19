Brad Pitt cumple 62 años más enamorado que nunca de Inés de Ramón

Brad Pitt ha cumplido 62 años junto a su novia, Inés de Ramón, quien, casualmente ha cumplido años, ella 33, un día después que el actor.

Brad Pitt ha cumplido 62 años junto a su chica, Inés de Ramón, con la que según algunas fuentes se estaría planteando ir a vivir. Mientras que el actor ha cumplido 62 años el 18 de diciembre, su novia cumplió años un día después, el 19 de diciembre. Eso sí, la empresaria cumplió 33 años, 29 años menos que Pitt.

Hace unos meses, en medio de la promoción de su última película, 'F1', Brad Pitt habló sobre una etapa muy personal: su paso por Alcohólicos Anónimos. El actor comenzó a acudir a las reuniones en 2016, tras su separación de Angelina Jolie. Cabe recordar que en 2019 ya compartió parte de esta experiencia en una entrevista con 'The New York Times', donde aseguró: "Fue realmente liberador exponer tu lado feo".

Acompañado por el actor Dax Shepard, a quien conoció precisamente en una reunión de Alcohólicos Anónimos, Pitt ha profundizado aún más en cómo vivió esa etapa y como fueron las sesiones y sus compañeros de grupo. "Me pareció que eran hombres increíbles compartiendo sus experiencias, sus debilidades, sus tropiezos, sus deseos, sus dolores, y con mucho humor. Fue una experiencia realmente especial", ha contado en el citado pódcast.

El intérprete también ha confesado lo "desesperado" que se sentía por salir del alcoholismo y reconducir su vida. "Intentaba todo. Todo lo que me proponían. Fue una época difícil. Necesitaba un reinicio. Necesitaba despertar en algunos aspectos", ha asegurado. Para Brad Pitt, aquellas reuniones fueron un verdadero alivio. Lo ayudaron tanto que cuando terminaba una ya estaba esperando que llegase la próxima.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.