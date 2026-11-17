Todos tenemos cara de rata o cara de rana. Al menos, eso es lo que asegura esta teoría viral de la que hoy se hace eco Aruser@s.

"Anteriormente esto se hacía con cara de perro o cara de pájaro, pero hemos evolucionado y la tendencia en TikTok dice que eres o rata o rana", explica Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral de @pabloesp_28 en el que el creador de contenidos clasifica atendiendo a esta distribución a los famosos más destacados del momento.

Según él, Rosalía, Messi, Pablo Motos y Ester Expósito tienen cara de ratón. Broncano, Mbappé, Ibai, Beyoncé, Verstappen y Belén Esteban, sin embargo, serían ranas. "Fíjate que yo a Yolanda Díaz la veo muy ratón y en cambio, a Pedro Sánchez, lo veo bastante rana", concluye.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se muestra en desacuerdo con el tiktoker. Mientras, Tatiana Arús prefiere mirarse a sí misma... no sin antes hablar de Isabel Preysler.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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