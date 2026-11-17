El actor británico Robert Pattinson se convertirá en el séptimo James Bond, cogiendo el testigo de Daniel Craig.

Robert Pattinson se convertirá en el icónico espía británico James Bond. El actor, de 40 años, reemplazará así a Daniel Craig tras 17 años haciendo el papel. De esta forma, Robert Pattinson será el séptimo Bond, siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

"A mí no me gusta", afirma Alfonso Arús, que explica en el plató de Aruser@s que "un señor que ha sido Batman no puede ser James Bond". Mientras que Angie Cárdenas afirma que el mejor James Bond ha sido "Pierce Brosnan", el presentador menciona a Sean Connery.

Por otro lado, la familia real británica ha dado la bienvenida a Pattinson al "Servicio Secreto su Majestad, señor Bond".

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