En Asturias
¿Boda a la vista entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo? Así responde Rosa Clará tras ver a la actriz en su tienda
Stephanie Cayo ha acudido a la inauguración de la tienda de Rosa Clara en Oviedo, desatando los rumores de boda con Alejandro Sanz. Así responde la diseñadora de moda sobre la visita de la actriz.
Rosa Clará ha abierto varias tiendas en Estados Unidos y España, donde ha sido arropada por famosos como Stephanie Cayo. La novia de Alejandro Sanz ha acudido a la inauguración de la tienda en el centro histórico de Oviedo.
Allí, los reporteros han preguntado a Rosa Clará si la actriz ha acudido por una futura boda con el cantante. "Le vamos a preguntar si hay boda con Alejandro Sanz, ¿crees que ha venido a coger ideas o por amistad con la marca?", pregunta la reportera a Rosa Clará, que responde: "Ya me contaréis lo que os ha dicho. Ojalá, si viene a coger ideas, nos ponemos en marcha rápidamente". "Alejandro Sanz es una maravilla así que estaríamos felices", asegura la diseñadora de ropa nupcial.
Por otro lado, la reportera le pregunta por Paloma Cuevas y Luis Miguel. "Están perfectos, los dos felices y, como digo siempre, los dos se merecían lo que están viviendo", afirma Rosa Clará.
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