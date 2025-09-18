Alfonso Arús se confiesa en directo: "Me encantaría asistir a una conversación entre Tamara Falcó y Aitana Ocaña"

Tras ver este vídeo de Tamara Falcó, Alfonso Arús realiza una inesperada confesión en el plató de Aruser@s: "Me encantaría asistir a una conversación entre Tamara Falcó y Aitana Ocaña por su tono de voz agudo".

Victoria Federica, Nieves Álvarez o Tamara Falcó han acudido al arranque de la Semana de la Moda de Madrid, donde la hija de Isabel Preysler ha hablado con los reporteros sobre las memorias de su madre. "No las he leído aún, pero estoy muy emocionada", ha reconocido la empresaria, que ha explicado que sabe de algunas de las cosas de las que habla.

"Sé que habla de Filipinas, de mi padre, de mi tío Julio Iglesias...", ha confesado Tamara Falcó que, preguntada sobre si habla también de Mario Vargas Llosa, su última relación, ha contestado que no lo sabe. "Sería lo suyo", ha respondido una de las reporteras a Tamara Falcó, que ha sorprendido con su tajante reacción: "O no".

Tras escucharla, Alfonso Arús contesta a la empresaria en el plató de Aruser@s: "¿Cómo que no?, vamos a ver, en unas memorias tiene que salir el último gran amor". Y es que el presentador asegura que si Isabel Preysler no habla del escritor en sus memorias "será un fiascazo".

Por último, el presentador de Aruser@ desvela por sorpresa que le encantaría "asistir a una conversación entre Tamara Falcó y Aitana Ocaña por su tono de voz agudo".