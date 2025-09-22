Cita a la amante de su marido para hablar cara a cara y se hace viral porque ella la graba: "Nos es infiel con medio pueblo"

"El tema es triste y no entiendo ni a la oficial ni a la amante", dice Alfonso Arús en Aruser@s antes de presentar el vídeo viral en el que la esposa de un señor se cita con la chica con la que el hombre está teniendo una aventura.

La chica que graba este vídeo viral que recoge Aruser@s es, ni más ni menos, que la amante del señor con el que está casado la mujer con la que se está viendo cara a cara. Ambas han quedado por empeño de la esposa del hombre, cuya única obsesión durante toda la conversación es remarcar que ella es la más "importante" de las dos.

"Hace cinco años que estoy con él", le dice la chica, aunque ella no le da importancia al tiempo que lleva viéndose con este individuo. "Yo creo que tengo prioridad porque lo conozco hace más tiempo y estamos buscando una familia y es importante para mí", le insiste.

"Para mí también era importante, pero nos es infiel con medio pueblo", le suelta, esperando quizá una reacción muy diferente de su interlocutora de la que en realidad se da. "Yo estoy enterada de que habla con otras chicas", le reconoce.

Pero no quiere que ella, precisamente ella, esté "en el medio" y le pide que se aparte. "Me hiciste perder el tiempo a venir acá a decirme eso cuando me lo podías haber dicho por mensaje", le responde con frialdad.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús y sus colaboradores están flipando con esta telenovela que se han montado.