Belén Esteban estalla contra Toñi Moreno tras afirmar que Jesulín juega con sus hijos: "Será con los de Andalucía"

"Será muy buen padre con los niños de Andalucía, pero que sea la última vez que dices que le has visto con sus hijos jugando, porque con una no ha jugado nunca", afirma Belén Esteban sobre Jesulín a Toñi Moreno.

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el enfado de Belén Esteban con Toñi Moreno después de que la presentadora andaluza haya dicho que Jesulín de Ubrique jugaba con su hija, Andrea Janeiro.

"Mira, Toñi Moreno, que te tengo un cariño enorme, pero te voy a decir una cosa, ¿cuántas veces has visto tú jugar a Jesulín con su hija?", pregunta indignada Belén Esteban, que manda un rotundo mensaje: "Me van a matar, pero ya no puedo con este lavado de imagen".

"Entiendo que sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía, pero que sea la última vez que dices que le has visto con sus hijos jugando, porque con una no ha jugado nunca", afirma rotunda Belén Esteban.

Tras ver el vídeo, María Moya explica que, tras entrevistar a Jesulín de Ubrique, Toñi Moreno habló mucho de la faceta de Jesulín como padre y dijo que era un padrazo.

