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Primer concierto en Lisboa

Bad Bunny sube (aún más) la temperatura de Lisboa y canta en exclusiva 'Estamos bien' en su primer concierto

La gira de Bad Bunny ha llegado a Lisboa y el 'conejo malo' se ha hecho con el público a pesar de los sofocantes 36 grados que tuvieron que soportar. "Y él, además, sube la temperatura", apunta Angie Cárdenas.

Bad Bunny sube (aún más) la temperatura de Lisboa y canta en exclusiva 'Estamos bien' en su primer concierto

Lisboa ha recibido a Bad Bunny con los brazos y los abanicos abiertos en el primer concierto del 'conejo malo' en la capital portuguesa. Con 36 grados y un estadio a rebosar, el puertorriqueño se metió al público en el bolsillo con su repertorio de éxitos y la canción en exclusiva que se reservaba para esta ciudad, 'Estamos bien'. Así lo cuenta Tatiana Arús en Aruser@s, quien destaca que se trata de uno de sus temas más antiguos. "Siempre genera mucha expectación cuál va a interpretar", comenta. Alfonso Arús señala una reflexión que ha viralizado Auronplay: "Hay mucha gente que llora y es una locura. Hay canciones que son tiernas, pero me cuesta asociar un lloro de emoción con ese tipo de música". Y llora casi todo el mundo, afirma el presentador.

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