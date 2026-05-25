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"Y no ha acabado mayo"

La previsión del tiempo de Marc Redondo para esta "semana de pleno verano": "Sevilla o Badajoz alcanzarán por primera vez los 40º"

El meteorólogo de Aruser@s Marc Redondo da la previsión del tiempo para esta semana en toda España y advierte de que el calor va a ser sofocante en gran parte de la península.

Calor y noches tropicales en la previsión del tiempo de Marc Redondo: "Ciudades como Sevilla o Badajoz alcanzarán por primera vez los 40º"

El calor extremo nos ha pillado a muchos por sorpresa y sin hacer el cambio de armario y ya es hora de que nos pongamos a ello, porque la situación no va a cambiar al menos hasta el finde. Así nos lo cuenta Marc Redondo, el meteorólogo de Aruser@s. Y es que el calor va a seguir en todo el país, también en el norte, en esta semana de "pleno verano" con "noches tropicales". Hay avisos por altas temperaturas, pero también por tormentas. La mayoría de capitales de provincia estará hoy por encima de los 30 grados y el miércoles y el jueves serán los días más calurosos, cuando "ciudades como Badajoz o Sevilla alcanzarían por primera vez este año los 40 grados... y aún no ha acabado mayo".

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