AuronPLay, sobre los 'therian': "Es un movimiento que no existe, lo empezaron cuatro argentinos borrachos"

En las últimas semanas, varias ciudades españolas han sido escenario de un fenómeno que ha causado el desconcierto y el asombro de todo el mundo: quedadas de 'therian', que son personas que se identifican como animales y que llevan una máscara de uno concreto e interactúan con otros seres humanos u otros animales. Mucha gente ha acudido a las citaciones para ver a estos 'therian', sin embargo, los convocados no han aparecido, dejando un rastro de confusión y caos mientras en redes sociales aseguran que no han acudido por miedo a ser agredidos.

AuronPlay asegura que "lo de los 'therian' se está yendo de las manos": "Todo el mundo que llevaba máscaras era de broma, estoy empezando a pensar que no existen". "Estoy empezando a pensar que esto fueron cuatro argentinos locos que se fueron al Obelisco a decir que se sentían perros y ya está", asegura el youtuber, que afirma que luego "se corrió la voz y ahora hay un movimiento que no existe".

"Creo que lo empezaron cuatro argentinos borrachos", destaca AuronPlay, que confiesa que "lo de los 'therian'" le parece " de desubicado total": "Pero la gente que va a una quedada a los 'therian', no sé quién está más desubicado". "¿Van a pegarle a un niño por disfrazarse de perro?, que se encarguen los padres", concluye el youtuber.

