Ahora

Zascas

AuronPLay, sobre los 'therian': "Es un movimiento que no existe, lo empezaron cuatro argentinos borrachos"

AuronPlay asegura que "lo de los 'therian' se está yendo de las manos" tras las manifestaciones vacías: "Todo el mundo que llevaba máscaras era de broma, estoy empezando a pensar que no existen".

AuroPLay, sobre los therian: "Es un movimiento que no existe, lo empezaron cuatro argentinos borrachos"

En las últimas semanas, varias ciudades españolas han sido escenario de un fenómeno que ha causado el desconcierto y el asombro de todo el mundo: quedadas de 'therian', que son personas que se identifican como animales y que llevan una máscara de uno concreto e interactúan con otros seres humanos u otros animales. Mucha gente ha acudido a las citaciones para ver a estos 'therian', sin embargo, los convocados no han aparecido, dejando un rastro de confusión y caos mientras en redes sociales aseguran que no han acudido por miedo a ser agredidos.

AuronPlay asegura que "lo de los 'therian' se está yendo de las manos": "Todo el mundo que llevaba máscaras era de broma, estoy empezando a pensar que no existen". "Estoy empezando a pensar que esto fueron cuatro argentinos locos que se fueron al Obelisco a decir que se sentían perros y ya está", asegura el youtuber, que afirma que luego "se corrió la voz y ahora hay un movimiento que no existe".

"Creo que lo empezaron cuatro argentinos borrachos", destaca AuronPlay, que confiesa que "lo de los 'therian'" le parece " de desubicado total": "Pero la gente que va a una quedada a los 'therian', no sé quién está más desubicado". "¿Van a pegarle a un niño por disfrazarse de perro?, que se encarguen los padres", concluye el youtuber.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez anuncia que este martes desclasificarán los documentos del 23F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía"
  2. Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial: "La pregunta es cómo detenerlo"
  3. La UE pide "total claridad" a Trump tras sus aranceles del 15% al ver contradicciones con el acuerdo comercial con EEUU
  4. España aconseja "extremar la precaución" en México ante la ola de violencia tras la muerte de 'El Mencho'
  5. El rancho de los horrores de Epstein: una granja de inseminación donde habría menores enterradas
  6. Juan José Millás se enfrenta a su 'show de Truman' en Lo de Évole: "Las cosas que no ocurren se me ocurren y eso es una forma de ocurrir"