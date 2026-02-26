Ahora

Así es uno de los hoteles más estrechos del mundo: apenas 50 centímetros de ancho

El creador de contenido Rubén Holgado muestra en redes sociales el interior de uno de los alojamientos más angostos del planeta, con zonas que no superan el medio metro de anchura y un precio de 10 euros por noche.

En el plató de Aruser@s están acostumbrados a ver auténticos 'zulos', desde viviendas particulares hasta pequeños hostales. Sin embargo, el hotel que ha mostrado Alfonso Arús ha dejado atónitos a los colaboradores.

Se trata de uno de los hoteles más estrechos del mundo, una construcción que sorprende tanto por sus dimensiones como por su precio. El creador de contenido Rubén Holgado ha visitado el peculiar alojamiento y ha documentado la experiencia en sus redes sociales. El coste por noche, según explica, es de tan solo 10 euros.

Metro en mano, el joven mide el ancho del edificio: "56 centímetros en el exterior y 50 centímetros en el interior en ciertos puntos. En la zona de la cama hay unos 10 centímetros más de anchura, ¡si me vuelvo loco por la noche y tengo pesadillas, me doy cabezazos!", bromea en el vídeo.

