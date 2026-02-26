El cómico fallo de una inmobiliaria al usar IA para intentar borrar a la vendedora de las fotos de venta

Una agencia inmobiliaria se hace viral tras retocar con inteligencia artificial las fotos de una vivienda en Estados Unidos. El resultado: una figura antropomórfica en el espejo.

Lo que iba a ser un simple retoque fotográfico para vender mejor una vivienda ha terminado convertido en fenómeno viral. Una inmobiliaria de Estados Unidos publicó el anuncio de un coqueto apartamento con imágenes editadas mediante inteligencia artificial. El objetivo era sencillo: eliminar el reflejo de la vendedora que aparecía en un espejo.

Sin embargo, el resultado fue cualquier cosa menos discreto. En lugar de borrar a la mujer sin dejar rastro, la IA añadió en su lugar una extraña figura antropomórfica, de aspecto inquietante. "Su propósito era eliminar a la vendedora del espejo y lo que terminan añadiendo es una figura que da bastante miedo", comenta entre risas Alba Sánchez. "Parece un extraterrestre, pero yo si compro esta casa exigiré que la figura venga incluida", bromea Alfonso Arús.

