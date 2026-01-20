El 'zulometro' de Aruser@s se dispara con un piso de 17 metros cuadrados por 700 euros en Malasaña: "Es el 'Imaginarium'"

Aruser@s vuelve a señalar otro 'zulo' de alquiler que se ha hecho viral en redes: una vivienda interior sin ascensor, de apenas 17 metros cuadrados y por 700 euros al mes, que ha provocado incredulidad entre los colaboradores del programa.

El radar del 'zulómetro' de Aruser@s ha localizado un nuevo piso que ha dejado a los colaboradores del programa completamente atónitos. Se trata de una oferta de alquiler por 700 euros que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales.

El vídeo, subido al canal de '@le_petit_patito', muestra cómo es la vivienda: un piso situado en Malasaña, de 17 metros cuadrados, ubicado en una cuarta planta interior sin ascensor. La creadora del contenido describe el espacio con ironía: "Tenemos acabados rústicos de quita y pon, vigas rústicas pintadas de blanco, esparadrapos, cocina casi completa en vertical, hornillo de quita y pon...Al lado de la cocina está la ducha y, seguido, el lavabo. Para acceder al váter hay una puerta de no más de 70 centímetros. Es el 'Imaginarium'", bromea. "Corred, que vuela", remata con sarcasmo al final del vídeo.

Desde el plató, Marc Redondo comenta que, si vivieras ahí, "cuando sales pareces el oso de la cabalgata de Cádiz", mientras que Alba Gutiérrez se muesra más crítica: "Estamos normalizando unas cosas que se nos van de las manos".

