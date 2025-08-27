Alfonso Arús compara el anillo de compromiso de Taylor Swift y el de Georgina Rodríguez: "Parece el de la abuela"

Alfonso Arús destaca que el anillo con el que Taylor Swift y Travis Taylor se han comprometido "parece de una tienda de antigüedades". Además, el presentador de Aruser@s lo compara al de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Tras dos años de relación, Taylor Swift y Travis Kelve han anunciado su compromiso a través de un carrusel con unas románticas fotografías en las que se puede ver a la joven pareja rodeada de flores.

En las imágenes también se puede observar el impresionante anillo de compromiso que le ha regalado el jugador de fútbol americano a la cantante, un diamante de ocho quilates diseñado por el propio Travis con un conocido diseñador.

"No me gusta el diseño", confiesa Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que "es una edición única porque se trata de una pieza vintage". "Si lo comparamos al de Georgina Rodríguez, era de 45 quilates y algo más moderno", detalla la colaboradora mientras que el presentador bromea: "Nada, no empieza el partido".

"El de Georgina lo puedes llevar en la vida cotidiana y la gente no pensaría que cuesta lo que cuesta", asegura Angie Cárdenas en el vídeo, donde Alfonso Arús destaca que el de Taylor "Si me dices que lo han pillado en una tienda de antigüedades me lo creo". Y es que el presentador asegura que "parece el de la abuela".