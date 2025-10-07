En Aruser@s desvelan qué alimentos deben ir fuera de la nevera para "no perder su aroma y calidad"

La colaboradora de Aruser@s Angie Cárdenas comenta qué alimentos colocar dentro de la nevera y cuáles podemos dejar fuera para así "potenciar su sabor".

¿Conservas todos los alimentos dentro de la nevera? Alfonso Arús desvela cuáles deben ir fuera según la ciencia. "El aguacate, las berenjenas, el tomate, las hierbas aromáticas, el chocolate, la cebolla y las patatas deben ir fuera, porque todos pierden aroma y calidad", comenta Angie Cárdenas, señalando que lo que ocurre es que "no potencia el sabor".

"¿Pero se conserva bien? Para mí lo que tienes que hacer es sacarlo un poco antes de comerlo para que coja temperatura", opina Tatiana Arús, haciendo referencia al chocolate.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo tienen configurados nuestros tertulianos su nevera y qué alimentos suelen dejar fuera.

