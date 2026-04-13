VÍDEO | Quique Peinado reacciona al ver a Trudeau en Coachella: "Por muchos noodles que comas, la resaca te va a durar hasta el año que viene"

Zapeando analiza los mejores momentos de este fin de semana en el festival de Coachella, donde mientras Justin Bieber interpretaba 'Baby' en el escenario, Katy Perry se volvía loca entre el público.

El viernes arrancó Coachella 2026, un festival repleto de 'celebrities' tanto encima como debajo del escenario. Mientras artistas como Sabrina Carpenter, Jennifer López o Karol G daban el show, otros como Katy Perry lo disfrutaban entre el público.

La cantante no pudo evitar sacar su lado más fan cuando Justin Bieber interpretó su éxito 'Baby', lo que provocó que se desatara entre saltos y gritos: "Es que le pones delante un canadiense que se llame Justin y se vuelve loca", reacciona Isabel Forner.

Precisamente, Katy Perry acudió al festival con su actual pareja, el expresidente canadiense Justin Trudeau, lo que quedó documentado con una foto en la que se les ve haciendo un alto para comer y beber algo.

Una imagen de la que Quique Peinado analiza todos su detalles, como el "esfuerzo de él por parecer joven comiendo un yatekomo con 54 años": "Por muchos noodles que comas, me parece a mi que te va a durar la resaca hasta el año que viene".

Respecto a Katy Perry, el zapeador no puede evitar fijarse en su calzado: "Ella va estupenda si pasamos por alto el olor a pies después de diez horas bailando en pleno desierto con esas botas".

Virginia Riezu comenta que el 'look' de Trudeau con gorra para atrás y cara de 'viejoven' le recuerda al meme del Sr. Burns vestido de adolescente: "Es muy parecida la vibra", afirma.

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