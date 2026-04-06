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"Si no llega a frenar el profesor..."

Antonia, la señora que lleva 20 años intentando sacarse el carné de conducir, vuelve a suspender: este es el vídeo de cómo casi se estampa

Nuestra querida amiga Antonia ha vuelto a suspender el examen práctico del carné de conducir y este es el documento audiovisual del momento en el que su profesor se ve obligado a pisar el freno... para no morir.

Antonia, la señora que lleva 20 años intentando sacarse el carné de conducir, vuelve a suspender: este es el vídeo de cómo casi se estampa

"¡Señora! ¿Pero qué hace?", pregunta alarmado el examinador de Antonia en la parte de atrás del vehículo que conduce la mujer, que lleva 20 años intentando sacarse el carné de conducir. La pobre ha vuelto a suspender. Su profesor, también conocido por los vídeos virales, esos que ya os hemos enseñado en alguna ocasión en Aruser@s, ha tenido que pisar el pedal del freno.

Y es que han estado a punto de estamparse contra los carritos de la compra del parking de un supermercado. "¡Me cago en la leche!", llega a gritar el examinador. "Yo que sé, que se ha ido el volante", intenta justificarse ella.

Su profe no parece para nada sorprendido de lo que acaba de pasar. "Es que se ha puesto muy nerviosa", la defiende. "Hostia puta, desde luego que sí. Madre mía. Cómo estoy. Eso es la vejez", lamenta Antonia.

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