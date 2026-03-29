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El carnet infinito

Antonia, 69 años y 20 intentando aprobar el carnet de conducir: "Hasta que no me lo saque no voy a parar’"

El contexto A lo largo de estas dos décadas, esta mujer se ha presentado unas 13 veces en distintas ciudades, entre Barcelona, Zaragoza y Murcia: "Llevo bien el coche pero no hay manera", confiesa.

Antonia, 69 años y 20 intentando aprobar el carnet de conducir: "Hasta que no me lo saque no voy a parar"
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En Las Torres de Cotillas, Murcia, hay historias de perseverancia que inspiran, y la de Antonia es una de ellas. Con 69 años, lleva dos décadas intentando sacarse el carnet de conducir, y nada ni nadie ha logrado detener su determinación. "Hasta que no me lo saque no voy a parar", asegura con una sonrisa que refleja la paciencia y la constancia de todos estos años.

A lo largo de este tiempo, Antonia se ha presentado unas 13 veces en distintas ciudades, entre Barcelona, Zaragoza y Murcia. "Muchas veces, unas trece, es que no lo sé… la cosa es que llevo bien el coche pero no hay manera", confiesa, mientras se prepara para otra práctica con su nueva autoescuela.

Los vídeos de Antonia en plena práctica se han hecho virales, mostrando su entrega y también esos momentos divertidos que surgen al aprender. "Me encanta conducir, chacho", dice mientras maniobra el coche, aunque admite que con las marchas a veces se lía un poco.

"A la derecha me va bien, pero a la izquierda a veces me cuesta. El embrague, los frenos… es que me pongo nerviosa", dice sobre aparcar. Su profesor, Juan Antonio Contreras, explica que la concentración es su mayor reto: "Se despista bastante", dice, mientras Antonia grita: "Que me llame Torrente".

El camino hasta aquí no ha sido fácil ni barato. Antonia ha invertido más de 8.000 euros en tasas, prácticas y diferentes autoescuelas: "Entre 8 y 10.000 euros", calcula ella.

A pesar de los obstáculos, su ilusión no disminuye. Con el teórico ya aprobado y solo unas pocas clases de prácticas restantes, la meta parece más cercana que nunca: "Cuando apruebe me compro un coche y ya está", dice con determinación.

Y si vuelve a suspender, la respuesta es rotunda: "Ni hablar, chica, yo no me rindo. Yo pa’ delante. Al final apruebo".

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