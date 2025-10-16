Alfonso Arús se "moja" con la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Somos del team Leire y Cayetana"

"Cayetana Guillén-Cuervo tenía razón", asegura Alfonso Arús tras la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. "En la guerra de Andy y Lucas soy de Andy, y en la de Amaia y Leire, soy de Leire", confiesa.

Tras un año de rumores en torno a la vuelta de Amaia Montero al grupo pop de los 90, 'La Oreja de Van Gogh' ha confirmado de manera oficial que la que fue su primera vocalista regresa a la banda. "Por tanto, Cayetana Guillén-Cuervo tenía razón", afirma rotundo Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", han escrito. "Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos", son las palabras con las que el grupo acompaña el vídeo publicado en sus redes sociales oficiales junto a Amaia Montero, juntos, en un local de ensayo.

Tras leer el comunicado, Alfonso Arús destaca que "acaban de reconocer que llevan un año" por lo que se pregunta por qué se ofendió Amaia Montero "con la pobre Cayetana Guillén-Cuervo". "Entiendo que querían el factor sorpresa", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde el presentador insiste en que le parece "absurdo". Por su lado, Alba Gutiérrez recuerda que "justo hace un año que Leire Martínez se marchó del grupo".

Por otro lado, tras la confirmación de la vuelta de Amaia con la banda, Boris Izaguirre pide a la cantante que desbloquee a su amiga Cayetana: "Me ha dado mucha alegría esta noticia, espero que Amaia desbloquee a Cayetana y reanuden su amistad". Una opinión que comparten en el plató, donde Alfonso Arús confiesa que se va a "mojar" en las "guerras": "En la guerra de Andy y Lucas soy de Andy, y en la de Amaia y Leire, soy de Leire".

"Yo soy team Leire", insiste el presentador en el plató, donde Alba Gutiérrez afirma que "la frase de que han vuelto donde lo dejaron desprestigia mucho el trabajo de Leire". "Sabe mal que le estuviera haciendo la cama", lamenta Angie Cárdenas en el plató, donde destaca que en Aruser@s también son "del team Cayetana". Por último, Tatiana Arús recuerda que "Leire Martínez estuvo más años en la banda que Amaia Montero.

