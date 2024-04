No, las manchas blancas de las uñas no salen por falta de calcio. Un farmacéutico explica en este vídeo viral el verdadero motivo: "Las manchitas blancas no aparecen por falta de calcio o por tomar poca leche sino porque te has dado un golpe". Sin embargo, Angie Cárdenas, como muchas otras madres o padres, mentía a sus hijos.

"En mi caso, de niño, me dijeron que era por comer poca verdura o pescado, así que, finalmente, era un bulo", critica Hans Arús, que se queja de que "es una auténtica vergüenza porque a otros niños era por falta de calcio, así que te bebes un vaso de leche y te vas a dormir". Angie Cárdenas se confiesa delante de sus hijos: "Cuando el niño tenía algún alimento que no comía decías que era por eso".

Sin embargo, Tatiana Arús descubre en directo que a ella la "timaba por separado": "Ahora de mayor me doy cuenta de que nos timaba por separado porque a mí me dijo que era por falta de calcio". "Lo llegamos a hablar en su momento y hubiéramos destapado la gran mentira", destaca la joven.