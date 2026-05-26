No, España no es el país con más vacaciones de Europa y este es el ranking que lo demuestra

"Siempre se nos acusa de que los españoles somos los que más vivimos de fiesta y no es verdad", recalca Alba Sánchez tras conocer el ranking de los países europeos con más días festivos. La periodista alucina con la primera posición.

Unos crían la fama y otros cardan la lana. Con este refrán podría resumirse el ranking de los países europeos con más días de vacaciones que lleva Alba Sánchez a Aruser@s. Y es que, contra todo pronóstico, los españoles no somos los que más días libres tenemos. "Siempre se nos acusa de que los españoles somos los que más vivimos de fiesta y no es verdad", destaca la periodista. Eso sí, estamos en el top 3. Pero por delante de nosotros va, en primer lugar, Alemania, con 40 días y Francia, con 37. Los españoles tenemos unos 36 y Portugal, 35. Cerrando el top 5 se encuentra Italia, con 30.

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