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No, España no es el país con más vacaciones de Europa y este es el ranking que lo demuestra

"Siempre se nos acusa de que los españoles somos los que más vivimos de fiesta y no es verdad", recalca Alba Sánchez tras conocer el ranking de los países europeos con más días festivos. La periodista alucina con la primera posición.

No, España no es el país con más vacaciones de Europa y este es el ranking que lo demuestra

Unos crían la fama y otros cardan la lana. Con este refrán podría resumirse el ranking de los países europeos con más días de vacaciones que lleva Alba Sánchez a Aruser@s. Y es que, contra todo pronóstico, los españoles no somos los que más días libres tenemos. "Siempre se nos acusa de que los españoles somos los que más vivimos de fiesta y no es verdad", destaca la periodista. Eso sí, estamos en el top 3. Pero por delante de nosotros va, en primer lugar, Alemania, con 40 días y Francia, con 37. Los españoles tenemos unos 36 y Portugal, 35. Cerrando el top 5 se encuentra Italia, con 30.

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