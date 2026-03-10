Las dos preguntas que salvan todo matrimonio, según Nachter: "¿Depende de mí? ¿Puedo hacerlo en 10 minutos?"

Nachter, el famoso creador de contenidos, nos da estos consejos virales que recoge Aruser@s para aprender a escuchar y a acompañar a nuestra pareja cuando tiene un problema o una preocupación.

"Tenemos que salvar muchos matrimonios, Alfonso", advierte Hans Arús en Aruser@s. La misión es complicada, pero para ello cuentan con la ayuda de los vídeos virales que circulan por la red.

Este es el caso de esta publicación de Nachter en la que el famoso creador de contenidos nos explica la 'regla de los 10 minutos', ideal para aprender a acompañar a la pareja.

Para demostrar cómo funciona, pone un ejemplo práctico: "Tu mujer te dice que está agobiada en el trabajo y tú, como ingeniero emocional certificado por YouTube le recomiendas cambiar de trabajo. Acabas de empezar una guerra que ni Trump se atrevería a empezar".

¿Qué es lo que hacer entonces? Aplicar la regla, que tiene dos preguntas: "¿Depende de mí? ¿Puedo hacerlo en 10 minutos?". Así que sí, puedes echarle una mano colgando ese cuadro, pero solo puedes proporcionarle comprensión y apoyo cuando te habla de sus problemas laborales.

"Es que tiene razón", opina Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.