Ana Torroja, sobre que quisieran quitar la palabra "mariconez" del tema de Mecano: "Todo parece ahora que molesta"

"No es justo ver con los ojos de hoy las cosas que ocurrían antes", afirma Ana Torroja sobre que en OT quisieran cambiar la palabra "mariconez" por otra en una de las canciones de Mecano.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s las declaraciones de Ana Torroja sobre la libertad de expresión y la polémica que hubo en Operación Triunfo en 2018 por la letra de una de sus canciones. "Pienso que ahora estamos siendo demasiado limitantes con las formas de expresión", afirma la cantante, que destaca que "todo parece ahora que molesta".

Preguntada sobre que los concursantes de OT quisieran cambiar la palabra "mariconez" de Mecano, Ana Torroja reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Pensaban que estábamos agrediendo al colectivo LGTB, y no se podía sacar eso de contexto". "No es justo ver con los ojos de hoy las cosas que ocurrían antes", asegura la artista.

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