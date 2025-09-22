Alfonso Arús, tras ver a otra turista atascada en el tobogán de un crucero: "Dirán que me enrosco, pero es impactante"

Que a Alfonso Arús no le gustan los cruceros es algo que todos sabemos. "Al menos estos se quedan atascados y no caen al vacio", comenta el presentador del programa, tras ver el impactante viral.

"Dirán que estoy enroscado con el tema de los cruceros, pero la imagen es impactante", advierte Alfonso Arús, que vuelve a mostrar en el plató el agobiante momento cuando una turista se queda atrapada en el tobogán de la piscina.

El viral presentado en el plató de Aruser@s muestra el momento en el que la señora se ha quedado completamente atascada en la rampa, sin poder avanzar ni retroceder. "Después de muchos minutos han conseguido sacarla en perfectas condiciones", detalla el presentador del programa.

"Es mi género favorito", bromea Óscar Broc. Y es que no es la primera vez que en los 'gambazos' se cuela un vídeo de los "problemas" que surgen en los cruceros.

Para Hans Arús, estos virales ganan puntos porque "los toboganes son transparentes y todo el mundo te puede ver cómo hacer el friki".