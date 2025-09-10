Ahora

Alfonso Arús, tras ver el viral de una turista atrapada en el tobogán de un crucero: "Son una caja de sorpresas negativas"

Ni Alfonso Arús ni Leo Harlem aman los cruceros. "¿Puedo decir que son un fiasco?", sentencia el presentador del programa de Aruser@s, tras ver el fallo en un tobogán donde ha quedado atrapada una turista.

"¿Puedo decir que los cruceros son un fiasco?", lanza la pregunta Alfonso Arús a los tertulianos en el plató de Aruser@s, tras ver cómo se ha colado un nuevo viral donde se muestra a una mujer atrapada en un tobogán de una de las piscinas del barco.

Parece que ni a Leo Harlem ni al 'Búfalo de las mañanas' les convence la idea de los cruceros. "Son una caja de sorpresas negativas", insiste el presentador. Y es que no es la primera vez que vemos en el programa cómo un turista tiene un percance en la rampa.

"Imagínate la claustrofobia que tiene que dar", comenta Tatiana Arús al ver las imágenes. Puedes ver el viral en el vídeo sobre estas líneas.

