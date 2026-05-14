Esta es la tortilla de patata más cara del mundo: por 2.200 euros y solo se puede disfrutar dos semanas en Cataluña

"Esta tortilla de patatas cuesta 2.200 euros y la podéis disfrutar en el restaurante Revolt, en Cataluña", explica Hans Arús, que destaca que solo se puede disfrutar "dos semanas" por lo especiales que son sus patatas.

Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s la tortilla de patata más cara del mundo. "Esta tortilla de patatas cuesta 2.200 euros y la podéis disfrutar en el restaurante Revolt, en Cataluña, durante dos semanas", explica el colaborador, que enseña en el vídeo cómo es la tortilla, que lleva caviar de beluga iraní, cebolla caramelizada con vino Pedro Ximénez y trufa, entre otras cosas. "A mí no me salen las cuentas", destaca Alfonso Arús al descubrir los ingredientes: "Siendo muy generoso, esto me sale a 80 euros".

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